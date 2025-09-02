Bu Şehirlerde Evi Olanlar Paraya Para Demiyor! Rakam Rakam Hesaplandı: İşte Kira Getirisi En Yüksek 10 Büyükşehir

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konut satışları ekonomide dalgalı seyrini sürdürüyor. Türkiye’de 1.5 yıldan beri reel olarak konut satışları düşüş gösteriyor ancak kira fiyatları bu düşüşe rağmen hızla artış gösteriyor. TCMB tarafından açıklanan konut fiyat endeksi, son bir yılda %32,8 artış gösterdi. Buna karşılık yıllık enflasyon temmuzda %33,52 olarak gerçekleşti. Peki kira fiyatları neden bu kadar artış gösteriyor? Türkiye’de en pahalı kira alınan şehirler hangisi?

Vatandaşların en merak ettiği konu satışların düşmesi ama kira fiyatlarının artmasına neden olan sebep. Endeksa verilerine göre geçen yıl Türkiye genelinde ortalama 167 TL olan metrekare kiralık fiyatı bu yıl aynı ayda 224 TL’ye yükseldi. Kiralarda ortalama artış %34 oldu ve bu artış yıllık enflasyonu geride bıraktı.

İLANLARDAKİ KİRALIK SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIŞ GÖSTERİYOR

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, bu yılın Ocak-temmuz döneminde konut satışları, yüksek faiz ortamına rağmen, geçen yılın aynı dönemine göre %24,2 arttı ve 835 bin adede yaklaştı.

Eylül ayının ilk haftasında Türkiye genelinde ilandaki kiralık daire sayısı ise yaklaşık 176 bin adet ile son ayların en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Bu dairelerin 60 bin adedini 2+1 konutlar oluşturuyor. İlandaki kiralık 3+1 konut sayısı 52 bin 500 adet olurken, 1+1’lerin sayısı 44 bini buluyor.

Gayrimenkul sektörünün temsilcileri; konut maliyelerinde son yıllarda yaşanan artış, buna karşılık alım gücünde gerileme ve çekirdek aileye dönüş gibi trendlere dikkat çekerek, “Bu gelişmeler, konut geliştiricisi tarafında daha küçük dairelerin üretilmesini; vatandaşların da benzer şekilde daha küçük konutlara yönelmesini beraberinde getirdi” diye konuşuyor.

TÜRKİYE’NİN KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK OLAN ŞEHİRLER

Peki Türkiye’de en çok kira getirisi olan şehirler hangisi? Liste belli oldu! İşte ortalama kiralar ve yıllık kira getirileri en yüksek 10 il şöyle;

1-Ankara: 28 bin 592 TL (%10,47)

2-Şanlıurfa: 15 bin 929 TL (%8,76)

3-Tekirdağ: 19 bin 846 TL (%8,71)

4-Van: 16 bin 352 TL (%8,37)

5-Kahramanmaraş: 19 bin 384 TL (%8,26)

6-Eskişehir: 17 bin 451 TL (%8,09)

7-İzmir: 27 bin 660 TL (%7,96)

8-Sakarya: 18 bin 942 TL (%7,92)

9-Denizli: 15 bin 305 TL (%7,92)

10-Hatay: 18 bin 13 TL (%7,91)

Kaynak: Türkiye Gazetesi