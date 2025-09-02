Tesla Sportif Canavarını Piyasaya Sürdü! Türkiye Fiyatı Şaşırttı

Tesla, merakla beklenen Model Y Performance versiyonunu görücüye çıkardı. Yüksek performans odaklı SUV, 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,5 saniyede ulaşabiliyor. Aracın Türkiye satış fiyatı da resmen duyuruldu.

Çift motorlu dört çeker yapısıyla dikkat çeken Model Y Performance, 250 km/s’lik maksimum hızıyla Long Range AWD versiyonundan 49 km/s daha yüksek bir performans sunuyor. 580 kilometrelik WLTP menziliyle uzun yol sürüşlerinde iddiasını ortaya koyan modelde, Tesla’nın geliştirdiği yeni batarya paketi kullanılıyor.

Yenilenen versiyonda adaptif süspansiyon sistemi bulunuyor. Bu sistem, yol koşullarına ve sürüş tarzına göre kendini sürekli ayarlayarak daha dinamik bir sürüş sağlıyor. Ayrıca diğer Model Y versiyonlarında olmayan özel sürüş modları da bu modelde yer alıyor. Tasarım tarafında ise arka rüzgarlık, 21 inç Arachnid 2.0 jantlar ve aerodinamiği güçlendiren yeni tampon yapısı öne çıkıyor.

KABİNDE SPORTİF VE LÜKS DOKUNUŞLAR

İç mekânda 16 inçlik Ultra HD çözünürlüklü dokunmatik ekran yer alırken, spor koltuklar elektrikli ayar, ısıtma, havalandırma ve uyluk desteğiyle geliyor. Karbon fiber detaylarla güçlendirilen kabin, sportif tasarımı destekliyor. 15 hoparlörlü premium ses sistemi de araçta standart olarak sunuluyor.

TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU

Avrupa’da 61 bin 990 euro fiyatla satışa sunulan Model Y Performance, Türkiye’de 4 milyon 418 bin 400 TL fiyat etiketiyle alıcı bulacak.

