Instagram'a Rakip Geldi: Tahtını Sallayacak mı?

Yeni nesil sosyal medya platformu Flashes erişime açıldı. Instagram'a rakip görülen platformu ilk günden binlerce kişi kullanmaya başladı. Peki, Flashes kullanıcılarına neler sunuyor? İşte detaylar...

Instagram'a Rakip Geldi: Tahtını Sallayacak mı?

Instagram'a rakip yeni sosyal medya platformu "Flashes", iOS kullanıcıları için erişime açıldı. Flashes, ilk 24 saat içinde 30 bin kullanıcı tarafından indirildi. Bluesky ekosisteminde hızla yükselen sosyal medya platformlarından biri haline gelmesi bekleniyor.

Şu anda 40 bin 500 indirmeye ulaşan uygulamanın yaratıcısı Sebastian Vogelsang, finansman görüşmelerini sürdürdüğünü duyurdu.

Instagram'a Rakip Geldi: Tahtını Sallayacak mı? - Resim : 1

UYGULAMANIN ÖZELLİKLERİ

Yeni nesil sosyal medya platformu Flashes, kullanıcılarına içerik akışlarını daha kişisel bir şekilde şekillendirme imkânı tanıyor. Bluesky ekosistemindeki 50 binden fazla özel akıştan (feed) herhangi birini seçerek, her kullanıcı kendi ilgi alanlarına göre bir içerik deneyimi oluşturabiliyor. Flashes, bu özgürlük sayesinde sadece platform içinde değil, aynı zamanda Bluesky ekosisteminde de içerik paylaşımına olanak tanıyor.

Instagram'a Rakip Geldi: Tahtını Sallayacak mı? - Resim : 2

Flashes, özellikle profesyonel fotoğrafçılar ve sanatçılar için sunduğu özel özelliklerle dikkat çekiyor. Uygulama, "Portföy Modu" sayesinde kullanıcıların profillerinde hangi görsellerin ön plana çıkacağına karar vermelerini sağlıyor, böylece içerikler daha etkileyici ve profesyonel bir şekilde sergilenebiliyor. Instagram’a benzer filtre seçeneklerinin yanı sıra, sanatçılara yönelik özel akışlar da Flashes’teki ayrıcalıklı özellikler arasında yer alıyor. Bu yenilikçi platform, içerik üreticilerine daha fazla özgürlük ve özelleştirme fırsatı sunarak sosyal medya deneyimini bir adım öteye taşıyor.

Instagram Rakiplerine Bayrak Açtı: DM'ye Bomba Özellik Geliyor! Resmen Uygulamaya DönüşecekInstagram Rakiplerine Bayrak Açtı: DM'ye Bomba Özellik Geliyor! Resmen Uygulamaya DönüşecekYaşam

16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Gelecek mi? Bakan Göktaş Açıkladı16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Gelecek mi? Bakan Göktaş AçıkladıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Instagram Sosyal Medya İnternet
İkinci 'Cihantimur' Vakasında Kaza Anı Ortaya Çıktı: Şoför Arkasına Bile Bakmadan Kaçmış Arkasına Bile Bakmadan Kaçmış
Sevgiliden Korkunç Tuzak, Saniyeler İçinde Dehşeti Yaşadı Sevgiliden Korkunç Tuzak, Saniyeler İçinde Dehşeti Yaşadı
Geceleri Su İçme İhtiyacı Hissediyorsanız Dikkat! Bu Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş: Bir Anda Ortaya Çıkıyor Geceleri Su İçme İhtiyacı Hissediyorsanız Dikkat! Bu Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş
Antioksidan Deposu Olarak Biliniyor: Suya Bir Tutam Eklemek Yetiyor! Oturduğunuz Yerde Cayır Cayır Yağ Yakacaksınız Antioksidan Deposu, Suya Bir Tutam Eklemek Yetiyor! Oturduğunuz Yerde Cayır Cayır Yaktırıyor
Türkiye'de Tarım Ölüm Döşeğinde! Çiftçinin Traktörüne Bile El Koydular Çiftçinin Traktörüne Bile El Koydular
Bakan Göktaş Duyurdu, Ailelere Sinema İndirimi Geliyor Bakan Göktaş Duyurdu, Ailelere Sinema İndirimi Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Seçim İçin Net Tarih Verdi AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Seçim İçin Net Tarih Verdi
Uyuşturucudan Gözaltına Alınmışlardı: Dilan ve Engin Polat Serbest Bırakıldı Dilan ve Engin Polat Serbest Bırakıldı
Teknoloji Milyarderlerine Şubat Şoku: Servetleri Buharlaştı Milyarderlerin Servetleri Şubatta Buharlaştı
İsrail'den Dehşete Düşüren 'Gazze' Kararı! İsrail'den Dehşete Düşüren 'Gazze' Kararı
Dilek İmamoğlu Yanıtladı: Ekrem İmamoğlu 'İkinci Erdoğan' mı? Dilek İmamoğlu Yanıtladı: Ekrem İmamoğlu 'İkinci Erdoğan' mı?