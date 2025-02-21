Instagram Rakiplerine Bayrak Açtı: DM'ye Bomba Özellik Geliyor! Resmen Uygulamaya Dönüşecek
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, doğrudan mesajlaşma (DM) özelliğini daha işlevsel hale getiren bir dizi güncellemeyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Meta, Instagram’ın mesajlaşma deneyimini geliştirmek ve iMessage gibi güçlü rakiplerine karşı DM’lere yeni özellikler ekledi.
FARKLI DİLE OTOMATİK OLARAK ÇEVRİLECEK
Yapılan güncellemelerle birlikte Instagram DM’lerine entegre edilen en dikkat çekici yeniliklerden biri otomatik çeviri aracı oldu. Artık kullanıcılar, gelen bir mesaja uzun basarak “Çevir” seçeneğini kullanabilecek ve mesaj içeriği, uygulamada belirlenen dile otomatik olarak çevrilecek.
MESAJ ZAMANLAMA VE MÜZİK PAYLAŞIMI GELİYOR
Meta, daha önce tanıttığı zamanlanmış mesaj özelliğini de güncellenen DM sistemine dahil etti. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, belirli bir tarihte ve saatte gönderilmek üzere mesajlarını önceden planlayabilecek.
Instagram DM’lerine eklenen bir diğer yenilik ise müzik paylaşımı oldu. Kullanıcılar artık sohbet ekranında “Sticker” sekmesine girerek “Müzik” simgesini seçebilecek ve Instagram’ın ses kütüphanesindeki şarkıları doğrudan mesaj olarak paylaşabilecek.
MESAJ SABİTLEME VE QR KOD DAVETİ YAPILABİLECEK
Meta, WhatsApp ve Messenger’da bulunan mesaj sabitleme özelliğini Instagram DM’lerine de entegre etti. Artık bireysel veya grup sohbetlerinde önemli mesajlar, görseller ve paylaşımlar kolayca sabitlenerek arşivde kaybolmadan erişilebilir hale gelecek.
Bunun yanı sıra, grup sohbetleri için QR kod oluşturma özelliği de kullanıcılarla buluşuyor. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, sohbet gruplarına katılmak isteyen arkadaşlarını ve aile üyelerini özel QR kodlarıyla hızlıca davet edebilecek.
MEDYA PAYLAŞIMINDA SINIR YÜKSELTİLDİ
Instagram, mesajlaşma deneyimini güçlendiren bu yeniliklerin yanı sıra, platformun içerik paylaşım kapasitesini de genişletmeye devam ediyor. Son güncellemeyle birlikte, tek bir gönderide paylaşılabilen medya sayısı artırılarak önceki 10 içerik sınırı 20’ye çıkarıldı.