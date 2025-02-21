Instagram Rakiplerine Bayrak Açtı: DM'ye Bomba Özellik Geliyor! Resmen Uygulamaya Dönüşecek

Meta, Instagram’ın mesajlaşma deneyimini geliştirmek ve iMessage gibi güçlü rakiplerine karşı DM’lere yeni özellikler ekledi.

FARKLI DİLE OTOMATİK OLARAK ÇEVRİLECEK

Yapılan güncellemelerle birlikte Instagram DM’lerine entegre edilen en dikkat çekici yeniliklerden biri otomatik çeviri aracı oldu. Artık kullanıcılar, gelen bir mesaja uzun basarak “Çevir” seçeneğini kullanabilecek ve mesaj içeriği, uygulamada belirlenen dile otomatik olarak çevrilecek.

MESAJ ZAMANLAMA VE MÜZİK PAYLAŞIMI GELİYOR

Meta, daha önce tanıttığı zamanlanmış mesaj özelliğini de güncellenen DM sistemine dahil etti. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, belirli bir tarihte ve saatte gönderilmek üzere mesajlarını önceden planlayabilecek.

Instagram DM’lerine eklenen bir diğer yenilik ise müzik paylaşımı oldu. Kullanıcılar artık sohbet ekranında “Sticker” sekmesine girerek “Müzik” simgesini seçebilecek ve Instagram’ın ses kütüphanesindeki şarkıları doğrudan mesaj olarak paylaşabilecek.