Doktoru 'Basit Bir Enfeksiyon' Dedi, Birkaç Ay İçinde Öldü!

Galler'de yaşayan 19 yaşındaki Jac Sexton, geçen yıl ekim ayında ani baş dönmesi, çift görme ve konuşma bozukluğu yaşamaya başladı. Aile hekimine giden gence, yakın zamanda geçirdiği glandüler ateş nöbetinin yan etkisi olarak basit bir kulak enfeksiyonu geçirdiği söylendi.

Ertesi gün yeniden doktora gittiğinde ise doktor onu iki hafta sonra tomografi çekilmesi için sevk etti. Ancak sadece birkaç gün sonra, semptomların kötüleşmesi üzerine annesi onu başka bir hastaneye götürdü. Taramalar sonunda gencin en ölümcül düzeyde beyin tümörüne sahip olduğu öğrenildi.

SEMPTOMLARA DİKKAT EDİLMELİ

Altı haftalık yoğun bir radyoterapi süreci ve acil ameliyata alınmasının ardından Jac Sexton, ilk randevusundan yalnızca dört ay sonra yani 25 Şubat'ta hayatını kaybetti. Bunun ardından ailesi de başkalarını bu kanserin önemsenmeyen işaretlerine dikkat etmeye çağırmaya başladı.

Bu tür hastaların sadece yüzde 5'inin beş yıl hayatta kalabildiği öğrenilirken, yutkunamama ve hatta yataktan kalkamama gibi ciddi yan etkilerin olduğu belirtildi. Bu durumun da yiyecek, içecek veya tükürüğün yanlış yöne giderek nefes borusuna ve akciğerlere girmesi gibi sonuçları da olabileceği ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi