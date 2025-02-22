O Hastalığın Covid Aşıyla Bağlantısı Tespit Edildi: Bilim İnsanları Yıllar Sonra İtiraf Etti

BAĞIŞIKLIK HÜCRELERİNDE FARKLILIK SAPTANDI

Araştırma ekibinin başındaki Dr. Akiko Iwasaki, 2022-23 yılları arasında 42 "Aşı Sonrası Sendromu" vakası ve 22 sağlıklı birey üzerinde yapılan çalışmanın sonuçlarını paylaştı. Çalışmada, sendromu yaşayan bireylerin bağışıklık hücrelerinde belirgin farklılıklar gözlemlenirken, bu kişilerin kanında Covid'in spike proteini seviyelerinin yüksek olduğu saptandı. Hatta bu seviyelerin, uzun süreli Covid hastalarından bile daha yüksek olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, bu spike proteinlerinin vücutta kalıcı hale gelmesinin kronik semptomlara yol açabileceğini düşünüyor. Ancak Dr. Iwasaki, "Bu proteinin semptomlara doğrudan neden olup olmadığını kesin olarak bilmiyoruz, çünkü her hastanın kanında spike proteini bulunmadı" diyerek daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.