O Hastalığın Covid Aşıyla Bağlantısı Tespit Edildi: Bilim İnsanları Yıllar Sonra İtiraf Etti
Yale Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, mRNA Covid aşıları sonrası ortaya çıkan ve "Aşı Sonrası Sendromu" olarak adlandırılan yeni bir hastalık tespit etti.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD'nin en köklü üniversitelerinden Yale Üniversitesi’nde görev yapan bilim insanları, Covid aşılarının olası yan etkilerine ilişkin çarpıcı bir araştırmaya imza attı. Araştırmaya göre, mRNA teknolojisiyle üretilen Covid aşılarıyla bağlantılı olarak "Aşı Sonrası Sendromu" adı verilen yeni bir hastalık keşfedildi.
HASTALIĞIN BELİRTİLERİ ORTAYA ÇIKTI
Bu sendromun belirtileri arasında beyin sisi, baş dönmesi, kulak çınlaması ve egzersiz intoleransı gibi semptomlar yer alıyor. Araştırmayı yürüten uzmanlar, bu belirtileri gösteren bazı hastaların bağışıklık hücrelerinde değişimler ve kanlarında Covid'e ait proteinlerin varlığına dair biyolojik izler tespit etti.
UYUYAN VİRÜSÜ CANLANDIRIYOR
Araştırmanın en dikkat çeken bulgularından biri, Aşı Sonrası Sendromunun, vücutta uyku halinde bulunan Epstein-Barr virüsünü yeniden aktif hale getirebileceğini ortaya koyması oldu. Epstein-Barr virüsünün yeniden canlanması, grip benzeri semptomlara, şişmiş lenf düğümlerine ve sinir sistemi bozukluklarına yol açabiliyor.
Henüz sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilen bu çalışmanın tam sonuçları yayınlanmasa da uzmanlar, konunun daha geniş kapsamlı araştırmalarla ele alınması gerektiğine dikkat çekti.
BAĞIŞIKLIK HÜCRELERİNDE FARKLILIK SAPTANDI
Araştırma ekibinin başındaki Dr. Akiko Iwasaki, 2022-23 yılları arasında 42 "Aşı Sonrası Sendromu" vakası ve 22 sağlıklı birey üzerinde yapılan çalışmanın sonuçlarını paylaştı. Çalışmada, sendromu yaşayan bireylerin bağışıklık hücrelerinde belirgin farklılıklar gözlemlenirken, bu kişilerin kanında Covid'in spike proteini seviyelerinin yüksek olduğu saptandı. Hatta bu seviyelerin, uzun süreli Covid hastalarından bile daha yüksek olduğu belirtildi.
Araştırmacılar, bu spike proteinlerinin vücutta kalıcı hale gelmesinin kronik semptomlara yol açabileceğini düşünüyor. Ancak Dr. Iwasaki, "Bu proteinin semptomlara doğrudan neden olup olmadığını kesin olarak bilmiyoruz, çünkü her hastanın kanında spike proteini bulunmadı" diyerek daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.