Park Halindeki Minibüs Hurda Yığınına Döndü

Yangın, Bodrum ilçesi Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, park halindeki yolcu minibüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Motor bölümünden başlayan yangın, kısa süre büyüyerek minibüsün tamamına yayıldı.

Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Alevlerin tamamen sardığı minibüsün yangının ardından hurda haline geldiği görüldü. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA