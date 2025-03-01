Eskişehir’de Park Halindeki Tırda Çıkan Yangın 2 Araca Daha Sıçradı

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde park edilen üç tırın ortasında bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek iki tıra daha sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında bir tır sürücüsünün araç içinde uyuduğu, çevredeki vatandaşların uyarısıyla son anda kurtulduğu öğrenildi. Olayla ilgili yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA