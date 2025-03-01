Eskişehir’de Park Halindeki Tırda Çıkan Yangın 2 Araca Daha Sıçradı

Eskişehir’de Taşıyıcılar Kooperatifi içinde park halindeki bir tırda çıkan yangın, kısa sürede yanındaki iki tıra daha sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Eskişehir’de Park Halindeki Tırda Çıkan Yangın 2 Araca Daha Sıçradı

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde park edilen üç tırın ortasında bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek iki tıra daha sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında bir tır sürücüsünün araç içinde uyuduğu, çevredeki vatandaşların uyarısıyla son anda kurtulduğu öğrenildi. Olayla ilgili yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Eskişehir
Elazığ’da Otomobil Apartman Boşluğuna Uçtu Elazığ’da Otomobil Apartman Boşluğuna Uçtu
Gemlik’te Boş Daire Küle Döndü Gemlik’te Boş Daire Küle Döndü
Çamaşır Sepetindeki Delikler Meğer Bu Yüzden Varmış! Duyunca Çok Şaşıracaksınız Çamaşır Sepetindeki Delikler Meğer Bu Yüzden Varmış! Duyunca Çok Şaşıracaksınız
Sürücülerin Çoğu Aynı Hatayı Yapıyor: Telefon Tutacaklarını Sakın Bu Şekilde Yerleştirmeyin! Sürücülerin Çoğu Aynı Hatayı Yapıyor: Telefon Tutacaklarını Sakın Bu Şekilde Yerleştirmeyin!
ÇOK OKUNANLAR
Zorlu Holding’de 'Ramazan Tebriği' Krizi! 'Seni Daha Önce de Uyarmıştım...' Zorlu Holding’de 'Ramazan Tebriği' Krizi! 'Seni Daha Önce de Uyarmıştım...'
Zelenskiy ve Trump’ın Gergin Geçen Görüşmesi Sonrası Flaş Özür Açıklaması Zelenskiy ve Trump’ın Gergin Geçen Görüşmesi Sonrası Flaş Özür Açıklaması
Terör Örgütü PKK Ateşkes İlan Etti Terör Örgütü PKK Ateşkes İlan Etti
Maliye Peşinizde, Gizleyene Ağır Fatura! ‘Vergiden Kaçarım’ Diyen Herkesi Tek Tek Buldular: Beyanname için Süre Başladı, ‘33 Bin TL’ Detayı Maliye Peşinizde, Gizleyene Ağır Fatura!
Döviz Kredisi İçin Karar! Merkez Bankası Oranı Düşürdü Döviz Kredisi İçin Karar! Merkez Bankası Oranı Düşürdü