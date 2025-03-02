Tellere Sıkışan Yavru Köpeği Vatandaş Kurtardı

Olay, Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Baraj Mahallesi'nde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, yiyecek aramak için yuvasından uzaklaşan yavru köpek ağaç ile tellerin arasına sıkışıp kaldı. Durumu fark eden duyarlı vatandaşlardan Cemil Şener, eldivenini takarak ağaç ile tellerin arasına sıkışan yavru köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Vatandaş, daha sonra kurtardığı yavruyu yuvasına geri koyarak bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İHA