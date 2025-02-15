Anneleri Bir An Bile Yanlarından Ayrılmadı, Çukura Düşen Yavru Köpekler Kurtarıldı

Hatay Antakya'da çukura düşen yavru köpekler için ekipler seferber oldu. Kurtarma operasyonu esnasında anne köpek bir an bile çukurun başından ayrılmadı.

Anneleri Bir An Bile Yanlarından Ayrılmadı, Çukura Düşen Yavru Köpekler Kurtarıldı

Hatay’da çukura düşen yavru köpeklerin imdadına itfaiye ekibi koştu.

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir inşaatın içinde bulunan çukura düşen yavru köpekler vatandaşlar tarafından fark edildi. Durum hemen itfaiye ekiplerine bildirilirken, köpekler, itfaiye ekipleri tarafından zarar görmeden kısa sürede kurtarıldı.

Anneleri Bir An Bile Yanlarından Ayrılmadı, Çukura Düşen Yavru Köpekler Kurtarıldı - Resim : 1

Kurtarılma esnasında yavrularının başından ayrılmayan anne köpek ve yavruları güvenli bir alana alındı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Köpek Hatay Antakya
Kan Donduran Cinayet: Öldürüp, Aracıyla Uçurumdan Attı Kan Donduran Cinayet: Öldürüp, Aracıyla Uçurumdan Attı
Sultangazi ile Kırcaali Kardeş Şehir Oluyor Sultangazi, Kardeş Şehrini Seçti
Peynirin Küflenmesini Önlemenin En Basit Yolu: Taptaze Kalıyor Peynirin Küflenmesini Önlemenin En Basit Yolu: Taptaze Kalıyor
Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Oturduğu Yerden Köşeyi Döndü: 1800 TL'ye Aldı Tam 3 Milyon TL'ye Sattı Oturduğu Yerden Köşeyi Döndü: 1800 TL'ye Aldı Tam 3 Milyon TL'ye Sattı
Otomobil Devi O Şehre Geliyor: Bakan Kacır İlk Kez Duyurdu! Anlaşmada Son Düzlüğe Girildi Otomobil Devi O Şehre Geliyor: Bakan Kacır İlk Kez Duyurdu! Anlaşmada Son Düzlüğe Girildi
CHP'li 21 Belediye Başkanından İmamoğlu'na Açık Çağrı: 'Millet Adına Göreve Davet Ediyoruz' CHP'li 21 Belediye Başkanından İmamoğlu'na Açık Çağrı
'Kahtalı Mıçe' Hayatını Kaybetti Ünlü Sanatçıdan Acı Haber
Merkez Bankası Resmen Duyurdu: Kur Korumalı Mevduat Devri Tamamen Bitti Kur Korumalı Mevduat Devri Tamamen Bitti