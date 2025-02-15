Anneleri Bir An Bile Yanlarından Ayrılmadı, Çukura Düşen Yavru Köpekler Kurtarıldı
Hatay Antakya'da çukura düşen yavru köpekler için ekipler seferber oldu. Kurtarma operasyonu esnasında anne köpek bir an bile çukurun başından ayrılmadı.
Hatay’da çukura düşen yavru köpeklerin imdadına itfaiye ekibi koştu.
Hatay’ın Antakya ilçesinde bir inşaatın içinde bulunan çukura düşen yavru köpekler vatandaşlar tarafından fark edildi. Durum hemen itfaiye ekiplerine bildirilirken, köpekler, itfaiye ekipleri tarafından zarar görmeden kısa sürede kurtarıldı.
Kurtarılma esnasında yavrularının başından ayrılmayan anne köpek ve yavruları güvenli bir alana alındı.
Kaynak: İHA