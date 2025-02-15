Kan Donduran Cinayet: Öldürüp, Aracıyla Uçurumdan Attı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 22 yaşındaki Mehmet Ayaz, alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışmalı olduğu Derviş A. ile karşılaştı. İkili arasındaki tartışma, kısa süre sonra şiddetini artırarak silahlı saldırıya dönüştü. Derviş A., yanında taşıdığı tabanca ile Ayaz’a ateş etti. Genç adam, başına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Saldırgan ise Ayaz'ı geldiği aracıyla birlikte uçurumdan aşağıya attı ve olay yerinden kaçtı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle hemen ihbarda bulunuldu ve olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yeri incelemelerinin ardından Ayaz'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

2 SAAT İÇİNDE YAKALANDI

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının kimliğini tespit etti ve geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Olayın üzerinden sadece 2 saat geçmeden Derviş A., Nilüfer ilçesinde yakalandı. Emniyete götürülen zanlının işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA