Sultangazi ile Kırcaali Kardeş Şehir Oluyor

Sultangazi Belediyesi, Balkanlarla kültürel ve sosyal bağlarını güçlendirme adına önemli bir adım attı. Başkan Abdurrahman Dursun’un girişimleriyle, Bulgaristan’ın Kırcaali şehri ile Sultangazi arasında kardeş şehir protokolü imzalanıyor. Dursun ayrıca, Ramazan ayı boyunca Bulgaristan ve Yunanistan'daki Türk toplulukları için iftar sofraları kuracaklarını duyurdu.

Sultangazi ile Kırcaali Kardeş Şehir Oluyor

Sultangazi Belediyesi, Balkan coğrafyası ile güçlü bağlarını pekiştirmek için önemli bir adım attı. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un gerçekleştirilen ziyaretlerde, Bulgaristan’ın Kırcaali kenti ile Sultangazi arasında kardeş şehir protokolü imzalanması kararlaştırıldı.

Başkan Dursun ve belediye heyeti, Bulgaristan ve Yunanistan’daki Türk topluluklarına yönelik temaslarda bulunarak iki ülke arasındaki kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirme noktasında görüşmeler gerçekleştirdi. Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün ile yapılan toplantı sonucunda, iki şehir arasında kültürel ve sosyal alanlarda iş birliği yapılması konusunda mutabakata varıldı.

'BULGARİSTAN İLE GÜÇLÜ BAĞLARIMIZ VAR'

Sultangazi’nin, Balkanlardan göç eden çok sayıda vatandaşa ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Dursun, “Sultangazimizde Bulgaristan kökenli vatandaşlarımız oldukça fazla. Osmanlı’dan izler taşıyan Balkan coğrafyasının en güzel şehirlerinden biri olan Kırcaali ile gönül bağımızı kardeş sehirle pekiştirmekten dolayı mutluyuz. Her daim Balkan ülkesi komşumuz Bulgaristan ile iyi ilişkiler içerisinde olduk, bugün de Kırcaali halkı ile ikili ilişkilerimizi güçlendirmek adına iş birliğimizi resmileştirdi” dedi.

RAMAZAN AYINDA İFTAR SOFRALARI KURULACAK

Başkan Abdurrahman Dursun, Ramazan ayında da Balkanlar’daki Türk toplumuna yönelik desteklerini sürdüreceklerini belirterek, “Kırcaali başta olmak üzere Türklerin yoğun olarak yaşadığı Balkan topraklarında Ramazan boyunca iftar sofraları kuracağız. Ramazan’ın manevi atmosferini buradaki kardeşlerimizle birlikte yaşayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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