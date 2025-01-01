Kuyuya Düşen Yavru Köpeği İtfaiyeciler Kurtardı

Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, mezarlık yolu mevkiinde bulunan bir su kuyusu içerisine yavru bir köpeğin düştüğünü görenler durumu itfaiye ekiplerine ihbar etti

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yaptıkları çalışma ile yavru köpeği bulundukları yerden çıkararak doğal yaşam alınana bıraktı.

Kaynak: İHA