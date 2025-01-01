Kuyuya Düşen Yavru Köpeği İtfaiyeciler Kurtardı
Malatya'da su kuyusuna yavru köpeğin düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin kurtardığı yavru köpek, doğal ortamına geri bırakıldı.
Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, mezarlık yolu mevkiinde bulunan bir su kuyusu içerisine yavru bir köpeğin düştüğünü görenler durumu itfaiye ekiplerine ihbar etti
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yaptıkları çalışma ile yavru köpeği bulundukları yerden çıkararak doğal yaşam alınana bıraktı.
Kaynak: İHA