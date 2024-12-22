Hatay'da Yağmurda Islanıp, Üşüyen Köpeğe Kafe Çalışanları Sahip Çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yağmur altında ıslanan ve üşüyen sokak köpeğine, kahve satan iş yerinin çalışanları sahip çıktı. Beslenen köpek, kafeye alınarak ısınması sağlandı.

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Hatay'da Yağmurda Islanıp, Üşüyen Köpeğe Kafe Çalışanları Sahip Çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Deniz Mahalle'sinde kahve ürünleri satan bir kafenin çalışanları, akşam saatlerinde iş yerinin önünde yağmur altında üşüyen bir köpek gördü. Kafe çalışanları, bitkin haldeki köpeği içeriye alıp, yiyecek verdi. Köpek, kafenin içinde bulunan koltuk üzerinde yatarak ısındı.

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Kaynak: DHA

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