Yer: Edirne! Aç Kalan Tilkiler Şehre Kadar Geldi

Edirne'de hava sıcaklığının düşmesiyle yemek bulmakta zorlanan tilkiler şehir merkezine indi.

Son Güncelleme:
Yer: Edirne! Aç Kalan Tilkiler Şehre Kadar Geldi

Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi Kuvai Milliye Bulvarı civarında gözüken 2 tilki, önce dolaştığı görüldü.
Musabeyli köyü civarından geldiği tahmin edilen 2 tilkinin doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlandığı ve şehir merkezine kadar geldiği tahmin ediliyor.
Gece karanlığında çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, vatandaşların seslenmesi sonucu gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kampçılara Tilki Sürprizi: Ekmekle BesledilerKampçılara Tilki Sürprizi: Ekmekle BesledilerGüncel

Son Güncelleme:
Şanlıurfa'da Gösteri ve Yürüyüşler 5 Gün Yasaklandı Şanlıurfa'da Gösteri ve Yürüyüşler 5 Gün Yasaklandı
Demliği Kireçten Kurtaran Yeni Yöntem! Demlik Parlıyor Demliği Kireçten Kurtaran Yeni Yöntem! Demlik Parlıyor
Düzce'nin Belalı Kavşağında Yine Kaza: 3 Yaralı Düzce'nin Belalı Kavşağında Yine Kaza
Gurbetçilerin Akın Akın Ev Aldığı İl! Artık Yeni Gözde Gurbetçilerin Akın Akın Ev Aldığı İl! Artık Yeni Gözde