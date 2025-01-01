Antalya’da 2025 Siftahı! Güneşi Gören Oraya Akın Etti

Antalya’da yeni yılın ilk gününde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler sahillere akın etti. Bazı tatilciler denize girerken, bazıları ise sahilde yürüyüş yaparak güzel havanın tadını çıkardı.

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Hava sıcaklığının 18 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece olarak ölçüldüğü Antalya’da Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajları yoğunluk yaşadı.

Antalya’da 2025 Siftahı! Güneşi Gören Oraya Akın Etti - Resim : 1

Güneşli havayı değerlendiren kent sakinleri ve turistler, sahilde güneşlenip keyifli anlar yaşarken, denize girenler serin suların tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar ise sahil boyunca yürüyüş yaparak vakit geçirirken, balık tutmak isteyenler de oltalarını denize bıraktı.

Antalya’da 2025 Siftahı! Güneşi Gören Oraya Akın Etti - Resim : 2

Antalya’da yılın ilk günü yazdan kalma bir atmosferde geçerken, sahillerde oluşan kalabalık renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: AA

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