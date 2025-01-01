Antalya’da 2025 Siftahı! Güneşi Gören Oraya Akın Etti

Hava sıcaklığının 18 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece olarak ölçüldüğü Antalya’da Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajları yoğunluk yaşadı.

Güneşli havayı değerlendiren kent sakinleri ve turistler, sahilde güneşlenip keyifli anlar yaşarken, denize girenler serin suların tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar ise sahil boyunca yürüyüş yaparak vakit geçirirken, balık tutmak isteyenler de oltalarını denize bıraktı.

Antalya’da yılın ilk günü yazdan kalma bir atmosferde geçerken, sahillerde oluşan kalabalık renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: AA