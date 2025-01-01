Araçta Uyuyordu, Suç Makinesi Çıktı! Polislerin Aradığı Şüpheli Otomobili Cephaneliğe Çevirmiş!

Çekmeköy Devlet Hastanesi yakınlarındaki ışıklarda bir araç içinde 45 yaşlarındaki erkek şahsın ihbarı üzerine Çekmeköy Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler olay yerine gittiğinde Fiat Egea marka beyaz renkli bir aracın şoför koltuğunda alkollü olduğu düşünülen M.K. adlı erkeğin uyuduğunu gördü.

ŞÜPHELİ ADETA SUÇ MAKİNESİ

M.K.'nın GBT kaydına bakıldığında 'banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması' suretiyle dolandırıcılıktan arandığı ortaya çıktı. Aynı şahsın suç kaydı da kabarık çıktı. İşte şüphelinin 16 suç kaydı:

1 Adet Tehdit Hakaret

2 Adet Resmi Belgede Sahtecilik

1 Adet Güveni Kötüye kullanma

2 Adet 6136 SKM ( Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması)

1 Adet Kasten Öldürme

3 Adet Taksirle Yaralama

3 Kasten Yaralama

1 Adet Motorsiklet Hırsızlığı

1 Adet Suçluyu Kayırma

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine M.K. adlı şüpheli polisler tarafından gözaltına alındı. Üst aramasında suç unsuruna rastlanmadı fakat şüphelinin içinde bulunduğu araçtan görenleri şoke etti.

Aracın arka koltuğu üzerinde namlu kısmında fişek olan 1 adet 'Akrep' diye tabir edilen uzun namlulu otomatik tabanca ve bu tabancaya takılı halde içerisinde mermi olduğu görülen şeffaf şarjör görüldü.

ARAÇTAN CEPHANELİK ÇIKTI

Öte yandan aracın arka koltuğunda yer alan askeri kamuflaj rengindeki sırt çantasından ise şunlar çıktı:

1 adet üzerinde Sharlock-34 yazan siyah renkli kahverengi kabzeli ruhsatsız silah,

1 adet Sprıngfield Armory U.S.A yazan namlusunda susturucu ve gövdesinde lazer takılı kapak takımı metalik renkli gövde kısmı siyah renkli ruhsatsız tabanca,

1 adet üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan ruhsatsız tabanca,

1 adet uzun namlulu şarjör,

1 adet 9*19 ruhsatsız tabanca şarjörü,

1 adet 7*65 ruhsatsız tabanca şarjörü,

Değişik marka model ve ebatlarda 300 adet fişek,

6 adet farklı model ve marka cep telefonu,

6 adet flash bellek ve taşınabilir hard disk,

Tam sayısı o an için belirlenemeyen bir çok telefon sim kartı ve çeşitli evraklar olduğu,

Arka koltukta bulunan siyah valiz içerisinde yapılan kontrollerde;

1 adet siyah renkli kar maskesi,

1 adet mavi renkli boş silah kutusu,

Araç bagaj kısmında yapılan kontrollerde,

1 adet siyah çanta

İçerisinde yüklü miktarda tam sayımı yapılamayan döviz ve Türk lirası

1 adet gri çanta içerisinde laptop

1 adet beyzbol sopası

Takviye kablosu olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan M.K.'nın Çekmeköy Alemdağ Polis Merkezi'ndeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi