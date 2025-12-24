Kan ve Saç Örneği Vermişti: Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Test Sonucu Poziitf Çıktı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde kokain testinin pozitif olduğu belirlendi. Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Test sonuçları sonrası Saran'dan ilk açıklama geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumunca rapor hazırlandı.

Rapora göre, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı. Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

Adli Tıp Kurumu sonuçları sonrası Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan ilk açıklama geldi.

Saran açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır. Bu yöndeki iddialar, şahsımı hedef alan ve kişilik haklarım ile itibarımı zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası niteliği taşımakta olup, aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir. Bu süreçte, yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim. Bu kapsamda; söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir."
