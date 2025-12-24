Başsavcı Akın Gürlek’ten tv100’e Özel Açıklama! Uyuşturucu Soruşturmasında Daha Büyük İsimler Var mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da ünlü isimlerin de gözaltına alındığı ve tutuklandığı uyuşturucu operasyonları sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, tv100’e özel açıklamalarda bulundu. Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, tv100 ekranlarında yayınlanan ve Hande Aydemir’in moderatörlüğünü üstlendiği Şimdi Konuşalım’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in açıklamalarını aktardı.

Gazeteci Murat Kelkitlioğlu’nun aktardığı bilgiler şöyle oldu:

"SORUŞTURMADA SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Programa gelmeden evvel Sayın Başsavcı ile konuştum. Başsavcılık kaynakları ile de konuştuğum bazı konular var. Onlar ile de ilgili açıklık getireceğim.

Sayın Başsavcıya soruşturmanın nasıl gittiğini sordum: "Soruşturmada süreç devam ediyor." dedi.

“TEMİN EDEN KİŞİLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Yeni isimler olacak mı, soruşturma büyüyecek mi diye sorduğumda: "Evet, olacak. Özellikle temin eden kişiler üzerinde çalışıyoruz. Bunlar alınacak. Onlar takip ediliyor. Onlar ile ilgili tespitlerimiz var. Bu saatten sonraki operasyonlarımız onlar üzerine olacak.” diye bir açıklama yaptı.

“SORUŞTURMADA ÇOK DAHA BÜYÜK İSİMLER GELİYOR” İDDİASINA YANIT

Bir ikincisi; savcılık kaynaklarından aldığım bilgi, kulis bilgisi, isim vermeden söyleyeceğim. Etrafta bir sürü isim dolaşıyor ya, örneğin Fenerbahçe'nin Başkanı'nı gözaltına aldılar, testler alınıyor. Sonra da başka televizyonlarda, sosyal medyada “Sadettin Saran’dan çok daha büyük isimler var” deniliyor. Bir televizyon kanalında "Çok daha büyük isimler geliyor" diyorsanız bunun altını doldurmak gerekiyor. Savcılık ile konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bunları da sordum, bana söylenen şu:

“Televizyonlarda konuşulan, sosyal medyada yayılmaya çalışılan algı operasyonu ile uğraşmayın. Bizim yaptıklarımızı izleyin, zaten görülüyor.”

SORUŞTURMADA ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANANLARIN ETKİSİ

Soruşturmanın bu kadar genişlemesinde etkin pişmanlıktan faydalananların etkisi var mı diye de sordum: “Evet, isimleri vermeyelim.”

Kaynak: tv100