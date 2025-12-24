Aziz Yıldırım'dan Flaş Açıklama! Sadettin Saran'a İstifa Çağrısı Yaptı mı?

Aziz Yıldırım, Saran'a istifa çağrısı yaptığına dair haberleri yalanladı. Yıldırım açıklamasında, "Ben bir çağrı yapacaksam bunu açık açık kamuoyuna yaparım. Ne benden ne de bana yakın olan insanlardan mevcut başkan ya da yönetime böyle bir çağrı yapılmamıştır" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Aziz Yıldırım'dan Flaş Açıklama! Sadettin Saran'a İstifa Çağrısı Yaptı mı?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Sadettin Saran'ın uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi. Yıldırım, "Çekil yerine Şekip Mosturoğlu gelsin" dediğine yönelik iddiaları yalanladı.

Kamuoyuna açıklama yapan Aziz Yıldırım, "Bir internet sitesinde yer alan haberin içerisinde, “Aziz Yıldırım cephesi Saran’a çağrı yaptı: 'Çekil yerine Şekip Mosturoğlu gelsin…' şeklinde yalan bir haber almaktadır. Ben bir çağrı yapacaksam bunu açık açık kamuoyuna yaparım." ifadelerini kullandı.

Haberin gerçek olmadığını söyleyen Yıldırım, "Ne benden ne de bana yakın olan insanlardan mevcut başkan ya da yönetime böyle bir çağrı yapılmamıştır. Tamamen hayal ürünü olan bu ve bu tip haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim." dedi.

Sonuç Pozitif Gelmişti: Sadettin Saran İkinci Defa Test VerdiSonuç Pozitif Gelmişti: Sadettin Saran İkinci Defa Test VerdiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sadettin Saran Aziz Yıldırım
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Libya Askeri Heyetini Taşıyordu: Ankara'da Düşen Jetle İlgili Paylaşımlara Soruşturma Düşen Jetle İlgili Paylaşımlara Soruşturma
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e Cezaevinde Şiddet İddiası: Silivri Cezaevi'ne Gönderildi Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e Cezaevinde Şiddet İddiası
ÇOK OKUNANLAR
Sonuç Pozitif Gelmişti: Sadettin Saran İkinci Defa Test Verdi Sadettin Saran'dan Uyuşturucu Testi Hamlesi
Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Dalga! Gözaltına Alınan 20 Kişinin İsimleri Belli Oldu Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Dalga
Ünlü Market Devi BİM Banka Kuruyor! BDDK Süreci Resmen Başladı Ünlü Market Devi BİM Banka Kuruyor! BDDK Süreci Resmen Başladı
Başsavcı Akın Gürlek’ten tv100’e Özel Açıklama! Uyuşturucu Soruşturmasında Daha Büyük İsimler Var mı? Başsavcı Akın Gürlek’ten tv100’e Özel Açıklama! Soruşturmada Daha Büyük İsimler Var mı?
Aziz Yıldırım'dan Flaş Açıklama! Sadettin Saran'a İstifa Çağrısı Yaptı mı? Sadettin Saran'a İstifa Çağrısı Yaptı mı?