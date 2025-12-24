Aziz Yıldırım'dan Flaş Açıklama! Sadettin Saran'a İstifa Çağrısı Yaptı mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Sadettin Saran'ın uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi. Yıldırım, "Çekil yerine Şekip Mosturoğlu gelsin" dediğine yönelik iddiaları yalanladı.

Kamuoyuna açıklama yapan Aziz Yıldırım, "Bir internet sitesinde yer alan haberin içerisinde, “Aziz Yıldırım cephesi Saran’a çağrı yaptı: 'Çekil yerine Şekip Mosturoğlu gelsin…' şeklinde yalan bir haber almaktadır. Ben bir çağrı yapacaksam bunu açık açık kamuoyuna yaparım." ifadelerini kullandı.

Haberin gerçek olmadığını söyleyen Yıldırım, "Ne benden ne de bana yakın olan insanlardan mevcut başkan ya da yönetime böyle bir çağrı yapılmamıştır. Tamamen hayal ürünü olan bu ve bu tip haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim." dedi.

