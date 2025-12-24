MHP Lideri Bahçeli'den 'Libya' Açıklaması: ‘Hem Düşündürücü Hem De Ziyadesiyle Üzücü’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Libya askeri heyetini taşıdığı esnada Ankara'da düşen uçakla ilgili, "Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür" açıklamasında bulundu.

Son Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli'den 'Libya' Açıklaması: ‘Hem Düşündürücü Hem De Ziyadesiyle Üzücü’
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Libya askeri heyetini taşıdığı esnada Ankara'da düşen uçakla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi, siyasi, ekonomik ve köklü ilişkilerimiz olan Libya’nın acısı elbette Türkiye’nin de acısıdır. Bu münasebetle dost ve kardeş ülke Libya’ya taziyelerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum" dedi.

'DÜŞÜNDÜRÜCÜ'

Bahçeli'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Resmi bir ziyaret maksadıyla Türkiye’ye gelen, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile Kara Kuvveleri Komutanı Korgeneral Alfitory Jribil’in de yer aldığı beş kişiden müteşekkil Libya Heyeti’nin dönüş yolculuğu maalesef faciayla sonlanmıştır. Dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Libya’nın başkenti Trablus’a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi özel jet Haymana civarında düşmüştür. Bu elim ve feci olayda Libya Heyeti’nin yanı sıra üç kişiden oluşan mürettebat da hayatını kaybetmiştir. Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür. Tarihi, siyasi, ekonomik ve köklü ilişkilerimiz olan Libya’nın acısı elbette Türkiye’nin de acısıdır. Bu münasebetle dost ve kardeş ülke Libya’ya taziyelerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum."

Libya Askeri Heyetini Taşıyordu: Ankara'da Düşen Jetle İlgili Paylaşımlara SoruşturmaLibya Askeri Heyetini Taşıyordu: Ankara'da Düşen Jetle İlgili Paylaşımlara SoruşturmaGüncel
Libya Genelkurmay Başkanı'nı Taşıyordu: Ankara'da Düşen Uçağın Karakutusu BulunduLibya Genelkurmay Başkanı'nı Taşıyordu: Ankara'da Düşen Uçağın Karakutusu BulunduGüncel

Etiketler
Devlet Bahçeli MHP
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Başsavcı Akın Gürlek’ten tv100’e Özel Açıklama! Uyuşturucu Soruşturmasında Daha Büyük İsimler Var mı? Başsavcı Akın Gürlek’ten tv100’e Özel Açıklama! Soruşturmada Daha Büyük İsimler Var mı?
Fenomen Ezgi Fındık Hakkında Yakalama Kararı Fenomen Ezgi Fındık Hakkında Yakalama Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Sonuç Pozitif Gelmişti: Sadettin Saran İkinci Defa Test Verdi Sadettin Saran'dan Uyuşturucu Testi Hamlesi
Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Dalga! Gözaltına Alınan 20 Kişinin İsimleri Belli Oldu Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Dalga
Ünlü Market Devi BİM Banka Kuruyor! BDDK Süreci Resmen Başladı Ünlü Market Devi BİM Banka Kuruyor! BDDK Süreci Resmen Başladı
Başsavcı Akın Gürlek’ten tv100’e Özel Açıklama! Uyuşturucu Soruşturmasında Daha Büyük İsimler Var mı? Başsavcı Akın Gürlek’ten tv100’e Özel Açıklama! Soruşturmada Daha Büyük İsimler Var mı?
Aziz Yıldırım'dan Flaş Açıklama! Sadettin Saran'a İstifa Çağrısı Yaptı mı? Sadettin Saran'a İstifa Çağrısı Yaptı mı?