Ünlü Market Devi BİM Banka Kuruyor! BDDK Süreci Resmen Başladı

Türkiye’nin önde gelen market zincirlerinden BİM, finans sektörüne adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, katılım bankası kurmak amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) başvuru yapma kararı aldı.

BİM Birleşik Mağazalar AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamada, daha önce 3 Ekim 2024 tarihinde dijital bir katılım bankasına iştirak edilmesine yönelik araştırma yapılacağının kamuoyuna duyurulduğu hatırlatıldı.

DİJİTAL AĞIRLIKLI KATILIM BANKASI PLANI

Açıklamada, hizmet çeşitliliği ve operasyonel imkanlar açısından geleneksel katılım bankası modelinin daha avantajlı olduğu değerlendirilerek, çoğunlukla dijital kanallar üzerinden faaliyet gösterecek bir yapı üzerinde durulduğu ifade edildi. Bu kapsamda Yönetim Kurulu’nun 23 Aralık tarihinde önemli bir karar aldığı belirtildi.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda şirketimizin perakende sektöründeki güçlü konumunu kullanarak müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunabilmesi amacıyla 23 Aralık'ta Yönetim Kurulumuz, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik hükümleri başta olmak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, şirketimiz çoğunluk payına sahip olacak şekilde bağlı ortaklıklarımızla kurulması planlanan katılım bankası için BDDK'ye kuruluş izni başvurusunda bulunulmasına karar vermiştir."

SÜREÇ YAKINDAN PAYLAŞILACAK

Açıklamanın devamında, katılım bankasının kuruluşu için bugün BDDK’ye resmi başvurunun yapılacağı belirtilirken, sürece ilişkin tüm gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı vurgulandı. BİM’in bu adımı, perakende ve finans sektörleri arasındaki entegrasyonu güçlendirecek yeni bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi