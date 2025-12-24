Libya Askeri Heyetini Taşıyordu: Ankara'da Düşen Jetle İlgili Paylaşımlara Soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Libya askeri heyetini taşıdığı sırada düşen uçağa ilişkin sosyal medya paylaşımlarına yönelik soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Libya askeri heyetini taşıdığı esnada düşen uçağa ilişkin sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ilgili "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.
Başsavcılık, Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan ve Libya Heyetini taşıyan uçağın Ankara'nın Haymana ilçesi civarında düşmesine ilişkin sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar üzerine resen soruşturma başlattı.
Soruşturma, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yürütülüyor.
