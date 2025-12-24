Libya Askeri Heyetini Taşıyordu: Ankara'da Düşen Jetle İlgili Paylaşımlara Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Libya askeri heyetini taşıdığı sırada düşen uçağa ilişkin sosyal medya paylaşımlarına yönelik soruşturma başlattı.

Son Güncelleme:
Libya Askeri Heyetini Taşıyordu: Ankara'da Düşen Jetle İlgili Paylaşımlara Soruşturma
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Libya askeri heyetini taşıdığı esnada düşen uçağa ilişkin sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ilgili "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan ve Libya Heyetini taşıyan uçağın Ankara'nın Haymana ilçesi civarında düşmesine ilişkin sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar üzerine resen soruşturma başlattı.

Soruşturma, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yürütülüyor.

Libya Heyetinin Uçağı Ankara’da Düştü, Ülkede 3 Günlük Milli Yas İlan EdildiLibya Heyetinin Uçağı Ankara’da Düştü, Ülkede 3 Günlük Milli Yas İlan EdildiDünya

MHP Lideri Bahçeli'den 'Libya' Açıklaması: ‘Hem Düşündürücü Hem De Ziyadesiyle Üzücü’MHP Lideri Bahçeli'den 'Libya' Açıklaması: ‘Hem Düşündürücü Hem De Ziyadesiyle Üzücü’Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
Libya Soruşturma
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
MHP Lideri Bahçeli'den 'Libya' Açıklaması: ‘Hem Düşündürücü Hem De Ziyadesiyle Üzücü’ ‘Düşündürücü ve Üzücü’
Fenomen Ezgi Fındık Hakkında Yakalama Kararı Fenomen Ezgi Fındık Hakkında Yakalama Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Sonuç Pozitif Gelmişti: Sadettin Saran İkinci Defa Test Verdi Sadettin Saran'dan Uyuşturucu Testi Hamlesi
Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Dalga! Gözaltına Alınan 20 Kişinin İsimleri Belli Oldu Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Dalga
Ünlü Market Devi BİM Banka Kuruyor! BDDK Süreci Resmen Başladı Ünlü Market Devi BİM Banka Kuruyor! BDDK Süreci Resmen Başladı
Başsavcı Akın Gürlek’ten tv100’e Özel Açıklama! Uyuşturucu Soruşturmasında Daha Büyük İsimler Var mı? Başsavcı Akın Gürlek’ten tv100’e Özel Açıklama! Soruşturmada Daha Büyük İsimler Var mı?
Aziz Yıldırım'dan Flaş Açıklama! Sadettin Saran'a İstifa Çağrısı Yaptı mı? Sadettin Saran'a İstifa Çağrısı Yaptı mı?