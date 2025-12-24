Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Dalga! Gözaltına Alınan 20 Kişinin İsimleri Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhuşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından 22 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muğla, Adana ve Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu tespit edilirken, bir şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

Ayrıca Sabah'ın haberine göre operasyon kapsamında; model Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, iş adamı Mehmet Tosmur ve iş adamı Hamdi Burak Beşer'in gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.

İşte gözaltına alınan o isimler:

1. Hamdi Burak Beşer

2. Mahmut Uğur Ziylan

3. Erdi Çetin

4. Uğur Can Peker

5. Melisa Şahin

6. İhsan Aygün

7. Melissa Fidan Çalışkan

8. Nuran Çokçalışkan

9. Burak Kaptan

10. Müzeyyen Karakan

11. Murat Can Şirin

12. Yağmur Uçkun

13. Atilla Aydın

14. Ozan Kılıç

15. Esra Yoldaş Balcı

16. Semavi Siverek

17. Mehmet Tosmur

18. Halime Göçmen

19. Ercan Siverek

20. Yılmaz Burak Bozkurt

Kaynak: Sabah