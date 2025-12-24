Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Dalga! Gözaltına Alınan 20 Kişinin İsimleri Belli Oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Arama çalışmalarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Model Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, iş adamı Mehmet Tosmur ve iş adamı Hamdi Burak Beşer'in gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Dalga! Gözaltına Alınan 20 Kişinin İsimleri Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhuşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından 22 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muğla, Adana ve Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu tespit edilirken, bir şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

Ayrıca Sabah'ın haberine göre operasyon kapsamında; model Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, iş adamı Mehmet Tosmur ve iş adamı Hamdi Burak Beşer'in gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.

İşte gözaltına alınan o isimler:

1. Hamdi Burak Beşer

2. Mahmut Uğur Ziylan

3. Erdi Çetin

4. Uğur Can Peker

5. Melisa Şahin

6. İhsan Aygün

7. Melissa Fidan Çalışkan

8. Nuran Çokçalışkan

9. Burak Kaptan

10. Müzeyyen Karakan

11. Murat Can Şirin

12. Yağmur Uçkun

13. Atilla Aydın

14. Ozan Kılıç

15. Esra Yoldaş Balcı

16. Semavi Siverek

17. Mehmet Tosmur

18. Halime Göçmen

19. Ercan Siverek

20. Yılmaz Burak Bozkurt

Kan ve Saç Örneği Vermişti: Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Test Sonucu Poziitf ÇıktıKan ve Saç Örneği Vermişti: Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Test Sonucu Poziitf ÇıktıGüncel

Kaynak: Sabah

Son Güncelleme:
Kan ve Saç Örneği Vermişti: Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Test Sonucu Poziitf Çıktı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Test Sonucu Çıktı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
İşçilerin Kaldığı Konteyner Yatakhane Kül Oldu İşçilerin Kaldığı Konteyner Yatakhane Kül Oldu
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kan ve Saç Örneği Vermişti: Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Test Sonucu Poziitf Çıktı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Test Sonucu Çıktı
Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Dalga! Gözaltına Alınan 20 Kişinin İsimleri Belli Oldu Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Dalga
Ünlü Market Devi BİM Banka Kuruyor! BDDK Süreci Resmen Başladı Ünlü Market Devi BİM Banka Kuruyor! BDDK Süreci Resmen Başladı
Libya Genelkurmay Başkanı'nı Taşıyordu: Ankara'da Düşen Uçağın Karakutusu Bulundu Ankara'da Düşen Uçağın Karakutusu Bulundu
Altında Rekor Üstüne Rekor! Yeni Zirve Geldi Altında Rekor Üstüne Rekor! Yeni Zirve Geldi