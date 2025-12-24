Fenomen Ezgi Fındık Hakkında Yakalama Kararı
Lüks seyahatleri, dudak uçuklatan kombinleri ve Mısırlı iş insanı Seif El Attal’la yaşadığı ilişkiyle de konuşulan fenomen Ezgi Fındık hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Ezgi Fındık geçtiğimiz günlerde yaşam tarzını 'fazla lüks' olarak anlatmıştı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında uyuşturucu ve fuhuş suçlamaları ile yakalama kararı çıkarıldı.
Makyöz olarak başlayan kariyerinin, sosyal medya içerikleriyle influencer’lığa evrilmesinin yanı sıra ilişkileriyle de gündeme gelen, yıllar içindeki estetik değişimiyle de bambaşka biri olan Ezgi Fındık'tan henüz bir açıklama geldi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: