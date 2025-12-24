Fenomen Ezgi Fındık Hakkında Yakalama Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında uyuşturucu ve fuhuş suçlamaları ile yakalama kararı çıkarıldı.

Makyöz olarak başlayan kariyerinin, sosyal medya içerikleriyle influencer’lığa evrilmesinin yanı sıra ilişkileriyle de gündeme gelen, yıllar içindeki estetik değişimiyle de bambaşka biri olan Ezgi Fındık'tan henüz bir açıklama geldi.

Kaynak: İHA