Sokak Köpeğini Tabancayla Vurdular

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde sokak köpeği tabancayla vurulmuş halde bulundu. Durumu fark eden esnaf durumu ilgililere bildirirken, bölgeye gelen ekipler köpeği tedavi altına alındı. Köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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Bünyan ilçesi Mersinönü mevkii üzerinde dün tabancayla vurulmuş halde olan sokak köpeğini fark eden bir esnaf, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma ve belediye ekipleri yönlendirildi.

Sokak Köpeğini Tabancayla Vurdular - Resim : 1

KÖPEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı sokak köpeği, belediye ve Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) iş birliğiyle merkezdeki veteriner kliniğine getirildi. KAYHAKDER yetkilileri, tedavi altına alınan köpeğin, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Sokak Köpeğini Tabancayla Vurdular - Resim : 2

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, emniyet güçleri saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

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Kaynak: DHA

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