Aydın'da 6 Aylık Bebek Ölü Bulundu

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir ailenin 6 aylık bebeği, sabah saatlerinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili savcılık soruşturma başlattı.

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Aydın'da 6 Aylık Bebek Ölü Bulundu

Aydın'ın Köşk ilçesinde yabancı uyruklu bir anne, dün akşam saatlerinde E.M. isimli 6 aylık bebeğini emzirerek uyuttu. Sabah bebeğin cansız bedeniyle karşılaşan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. İlk yapılan incelemelere göre bebeğin ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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