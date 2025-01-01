15 Yaşındaki Çocuk Başından Vurulmuş Halde Bulundu

Adana’da 15 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde ölü bulundu. Cansız bedeni yol kenarında bulunan çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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15 Yaşındaki Çocuk Başından Vurulmuş Halde Bulundu

Adana’da 15 yaşındaki çocuk, yol kenarında kafasından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Olay merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Cumhuriyet Mahallesi Kızıldere yolunda dün meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında vatandaşlar hareketsiz yatan birini görünce durumu 112’ye bildirdi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın kafasından tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

15 Yaşındaki Çocuk Başından Vurulmuş Halde Bulundu - Resim : 1

Cenaze yapılan incelemenin ardından otopsi için Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarmanın yaptığı çalışma sonucunda öldürülen kişinin 15 yaşındaki Rafet Dinç olduğu belirlendi.

Dinç’in cansız bedeni, otopsinin ardından Adli Tıp Kurumundan alınarak ailesi tarafından toprağa verildi.

Jandarma ekipleri ise şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

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