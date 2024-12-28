Sapanca'da Şüpheli Ölüm: Restoran Kamelyasında Ölü Bulundu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir genç, çalıştığı restoranın kamelya kısmında yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Sapanca'da Şüpheli Ölüm: Restoran Kamelyasında Ölü Bulundu

Sakarya'nın Sapanca ilçesi sahil kenarında bulunan bir restoranın kamelyasında edinilen bilgiye göre, Oğuz Yıldız'ı kamelyada hareketsiz şekilde yatarken bulan kişilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yıldız'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Oğuz Yıldız'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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