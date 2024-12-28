Bakan Fidan, ABD'li Mevkidaşı Blinken İle Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, Blinken ile görüşmesinde PKK/YPG terör örgütünün Suriye’de barınmasına izin verilemeyeceğini, yeni yönetimin toprak bütünlüğü ve güvenliği sağlama yönündeki çalışmalarını Türkiye'nin desteklediğini ifade etti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.
Fidan, görüşmede, Suriye'de istikrarın sağlanması ve geçiş döneminin düzenli şekilde tamamlanması için ülkenin yeni yönetimiyle işbirliği içinde hareket etmenin önemli olduğunu kaydetti.
Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediğini söyledi.
Fidan, Blinken'a ayrıca, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.
Kaynak: DHA
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