Astrolog Uyardı: Asla Evlenilmeyecek Erkekler İşte Bu 3 Burçtan Çıkıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü astrolog Lyudmila Bulgakova'ya göre, bazı burçtaki erkeklerle kalıcı bir evlilik yürütmek neredeyse imkânsız. İşte Bulgakova’nın dikkat çektiği o üç burç:

Boğa Burcu: Tutkulu Başlangıç, Zorlu Devam

Boğa burcu erkekleri, ilişkilerinin ilk dönemlerinde etkileyici tavırları ve yoğun tutkularıyla adeta büyüler. Ancak zamanla bu büyü yerini katı kurallara ve inatçılığa bırakabilir. Günlük yaşama geçildiğinde, Boğa erkeğinin her konuda kendi dediğini yaptırma isteği, ilişkiyi yıpratmaya başlar. Başta romantik gelen bu tutum, zamanla partner üzerinde baskı yaratabilir.

İkizler Burcu: Eğlenceli Ama Sorumlulukta Eksik

İkizler burcu erkekleri, neşeli kişilikleriyle kısa sürede ilgi çeker. Tanışma evresinde karizmatik ve sempatik görünmeleri çoğu kadını etkiler. Ancak beraber yaşama süreci başladığında, çocuksu tavırları ve sorumluluktan kaçma eğilimleri ortaya çıkar. Özellikle ciddi kararlar alınması gereken anlarda güvensizlik duygusu baskın hale gelir ve ilişki temelden sarsılır.

Aslan Burcu: İlgi Odağı Olma İhtiyacı İlişkiyi Gölgeler

Aslan burcu erkekleri, doğal karizmaları ve liderlik özellikleriyle kadınların dikkatini çeker. Ancak bu durum, ilişkide sadakat arayan biri için sorun teşkil edebilir. Flörtöz yapılarıyla tanınan Aslan erkekleri, partnerlerinin güven duygusunu zorlayabilir. Başta hoş karşılanan bu ilgi çekici tavırlar, zamanla ilişkiyi yoran bir alışkanlığa dönüşebilir.

Astrolog Bulgakova, her ilişkinin bireysel özellikler taşıdığını ve burçların sadece genel eğilimleri yansıttığını hatırlatarak, “Birlikte olacağınız kişiyi sadece burcuna göre değerlendirmek yerine, davranışlarına ve sizinle kurduğu iletişime odaklanın” uyarısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi