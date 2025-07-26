Mesleğini Bırakıp Memleketinde Tek Kadın Üretici Oldu: Ürünleri Yok Satıyor, Taleplere Yetişemiyor
Yıllarca adını taşıdığı değerli madenle anılan Gümüşhane, şimdi bu mirasını yeniden canlandıran bir kadın girişimciyle gündeme geliyor. İstanbul'da mimar olarak başarılı bir kariyer sürdüren Ayşe Işık, hayallerinin peşinden giderek rotasını memleketine çevirdi. Gümüşe olan tutkusunu mesleğe dönüştüren Işık, Gümüşhane’nin ilk ve tek kadın sadekârı oldu.
Kaynak: Gümüşkoza
1988 yılında Gümüşhane’de doğan Ayşe Işık, eğitim hayatını tamamladıktan sonra İstanbul’a yerleşti ve mimarlık mesleğine adım attı. Ancak çocukluk yıllarından beri içinde taşıdığı gümüş sevgisi, onu farklı bir yola yönlendirdi. Işık, mimarlık kariyerini geride bırakarak kendi gümüş atölyesini kurma kararı aldı.
İstanbul’da başladığı ilk tasarımlar, zamanla profesyonel bir boyut kazandı. 25 yıllık deneyime sahip ustası Afitap Hanım'dan aldığı eğitimle işin inceliklerini öğrenen Işık, takı imalatı ve kuyumculuk alanında ustalık belgelerini de tamamladı.
MESLEĞİNİ BIRAKIP GÜMÜŞHANE'YE DÖNDÜ, KENDİ İŞİNİ KURDU
Ayşe Işık, “Hiraya Gümüş Tasarım Atölyesi”ni 2025 yılı Nisan ayında Gümüşhane’de hizmete açtı. Filipince “hayallerin gerçeğe dönüşmesi” anlamına gelen “Hiraya” adı, onun hayalden gerçeğe uzanan yolculuğunun simgesi oldu.
Kendi tasarladığı showroom ve üretim alanında 925 ayar gümüşü işleyerek özgün takılar ortaya koyan Işık, hem tasarımlarıyla dikkat çekiyor hem de şehirde bir ilki gerçekleştiriyor.
GÜMÜŞHANE'Yİ TAKILARA İŞLİYOR
Ayşe Işık’ın en büyük hedeflerinden biri, Gümüşhane’nin tarihi dokusunu modern takı tasarımlarında yaşatmak. Osmanlı dönemine ait sikkelerden ilham alarak oluşturduğu koleksiyonlar, şehre ait kültürel izleri günümüz estetiğiyle buluşturuyor.
Işık, “Gümüş sadece bir maden değil, aynı zamanda bu toprakların hikâyesi. Ben de o hikâyeyi tasarımlarımla anlatmak istiyorum” diyerek üretimindeki temel motivasyonu açıklıyor.
AFİTAP YÜZÜK YOK SATIYOR
Atölye açıldığından beri Gümüşhanelilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Ayşe Işık, en çok dikkat çeken ürünlerinden birine ustasının adını verdi: “Afitap Yüzük”. Kare formda tasarlanan ve fiyatları 1000 TL ile 3000 TL arasında değişen bu özel yüzükler, kısa sürede şehirde yok satmaya başladı.
İncili kolyeler ve kişiye özel tasarlanan kolyeler de atölyenin öne çıkan ürünleri arasında. Özellikle erkek müşteriler, eşlerine özel olarak hazırlatılan takılarla Işık’ın atölyesini sıkça ziyaret ediyor.
ŞEHRİN TEK ADRESİ OLDU
Atölye açılmadan önce şehirde resmi kurumların misafirlere sunabileceği özel bir gümüş hediyelik seçeneği bulunmuyordu. Ayşe Işık’ın el emeği ürünleri, şimdi bu boşluğu doldurarak hem yerel hem de kültürel bir hediye alternatifi sunuyor.
Işık, “Gümüşe sadece bir takı gözüyle bakmıyorum. Bu şehirle birlikte onu yaşatmak ve anlatmak istiyorum” diyerek Gümüşhane’ye duyduğu aidiyeti de vurguluyor.
SADEKÂRLIKTA YENİ DÖNEM
Ayşe Işık, hâlâ gelişime açık bir yolculukta olduğunu ifade ediyor. Yurt dışındaki eğitmenlerden online dersler alarak farklı teknikler üzerinde çalışan Işık, özellikle sıcak mine yöntemiyle Gümüşhane’de tek usta olarak üretim yapıyor.
Önümüzdeki dönemde halhal ve yeni koleksiyonlarla üretim yelpazesini genişletmeyi hedefleyen Ayşe Işık, “Her parça bir hikâye, her tasarım bir iz bırakıyor” diyerek hem el işçiliğine hem de sanatına sahip çıkıyor.