Mesleğini Bırakıp Memleketinde Tek Kadın Üretici Oldu: Ürünleri Yok Satıyor, Taleplere Yetişemiyor

AFİTAP YÜZÜK YOK SATIYOR

Atölye açıldığından beri Gümüşhanelilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Ayşe Işık, en çok dikkat çeken ürünlerinden birine ustasının adını verdi: “Afitap Yüzük”. Kare formda tasarlanan ve fiyatları 1000 TL ile 3000 TL arasında değişen bu özel yüzükler, kısa sürede şehirde yok satmaya başladı.

İncili kolyeler ve kişiye özel tasarlanan kolyeler de atölyenin öne çıkan ürünleri arasında. Özellikle erkek müşteriler, eşlerine özel olarak hazırlatılan takılarla Işık’ın atölyesini sıkça ziyaret ediyor.