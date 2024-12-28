Ünlü Oyuncu Nurseli İdiz Gelen Hesaba İsyan Etti

Ünlü oyuncu Nurseli İdiz, yediği makarnanın fiyatına isyan etti. İdiz sosyal medyada yayınladığı videoda “Carbonara içinde kaybolara" notunu düştü.

Ünlü Oyuncu Nurseli İdiz Gelen Hesaba İsyan Etti

Nurseli İdiz, arkadaşlarıyla gittiği mekanda makarnanın ücretine isyan etti. Sosyal medyadan konuya ilişkin bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, makarnayı kalitesiz olduğu için yiyemediğini söylerken, gelen hesaba tepki gösterdi.

Ünlü Oyuncu Nurseli İdiz Gelen Hesaba İsyan Etti - Resim : 1

Carbonara adındaki peynirli makarnanın kalitesiz olduğunu söyleyen İdiz, videoya “Carbonara içinde kaybolara" notunu düştü. İdiz, "Yiyemedim, çok sertti. Tiyatro oyunu sonrası kedilere köpeklere vereceğiz. Şu gördüğünüz makarna 580 TL. Toplam hesap 730 TL. Bir su 125 TL, 2 çay 116 TL. Başarılar diliyorum Türk halkına, başarılar" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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