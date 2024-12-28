Adana'da Kaza: Yolcu Midibüsü ile Cip Çarpıştı

Adana'da yolcu midibüsü ile cip çarpıştı. Meydana gelen feci trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

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Adana'da Kaza: Yolcu Midibüsü ile Cip Çarpıştı

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Buruk İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Cumali D. kullandığı 06 ECB 293 plakalı cip ile Ali A. yönetimindeki 01 J 0253 plakalı yolcu midibüsü çarpıştı. Kazaada 7 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Her iki sürücü ve midibüste bulunan yaralı yolcular sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Adana Trafik kazası
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