Edremit'te Mutfakta Başlayan Yangın Balkona Sıçradı

Balıkesir Edremit'teki 5 katlı bir apartmanın 3. katındaki bulunan dairenin mutfağında yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın, balkona sıçradı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Edremit'te Mutfakta Başlayan Yangın Balkona Sıçradı

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde 20010 Sokak Nu. 54'te yangın çıktı. Kısa sürede balkona sıçrayarak ateş dışarı kadar yayıldı. Durumu fark eden çevredekiler hemen yetkililere haber verirken, Balıkesir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin daha fazla yayılmasını engelledi. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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