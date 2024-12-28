Edremit'te Korkutan Yangın

Edremit'te bir evin mutfağında çıkan yangın hızla yayıldı. Ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin daha fazla yayılmasını engelledi.

Edremit'te Korkutan Yangın

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 3. katında mutfakta başlayan yangın hızla büyüdü.

Edinilen bilgiye göre, yangın Kadıköy Mahallesi'nde 20010 Sokak Nu. 54'te meydana geldi. Kısa sürede balkona sıçrayarak ateş dışarı kadar yayıldı.

Durumu fark eden çevredekiler hemen yetkililere haber verirken, Balıkesir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin daha fazla yayılmasını engelledi. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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