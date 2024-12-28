Balıkesir'de Otomobil 11 Yaşındaki Çocuğa Çarptı
Balıkesir'de otomobil 11 yaşındaki Enes A. adlı çocuğa çarptı. Kazadan çocuk yaralandı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ekmek almak için fırına giderken yolun karşısına geçmek isteyen Enes A.'ya, Fazıl Ö.'nün (48) kullandığı otomobil çarparak sol ayağının üzerinden geçti. İhbarla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Enes A., Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Enes A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığını öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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