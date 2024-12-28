Şanlıurfa'da Uçak Seferlerine Sis Engeli

Şanlıurfa'da etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Şanlıurfa'da Uçak Seferlerine Sis Engeli

Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Bu durum kara ve hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa GAP Havalimanından İstanbul ve Ankara'ya uçuşlar iptal edilirken, İstanbul´dan Şanlıurfa´ya hareket eden 2 uçak Gaziantep ve Malatya´ya, Ankara´dan hareket eden bir uçak ise Gaziantep´e yönlendirildi.

Sis etkisi sürerken birçok yolcu GAP Havalimanında saatlerce bekleyerek mağdur olduklarını bildirdi.

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Kaynak: İHA

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