Beylikdüzü’nde Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Sanayi Caddesi'nde, bu sabah saat 05.27 sıralarında, 34 KIR 606 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf Çetin (28), yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolun ortasında bulunan demir bariyere çarptı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazayı gören diğer sürücüler polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sürücü Yusuf Çetin’in sıkıştığını tespit etti. Çetin’in sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtaki diğer yolcular Yusuf Göçer (20) ile Miraç Şentürk (20) ise yaralı olarak en yakın hastanelere sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA