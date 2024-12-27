Elazığ'da Kara Kış: 106 Köye Ulaşım Yok
Elazığ beyaza büründü. Kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle 106 köyün yolu ulaşıma kapandı.
Elazığ'da öğle saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışıyla kent beyaza büründü. Kent merkezinde karla kaplanan cadde ve sokaklarda vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken ekipler kar temizleme çalışması başlattı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkezde 30, ilçelerden Sivrice'de 50, Palu'da 13, Maden'de 9, Keban'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: