Kar Bir İli Daha Esir Aldı! 65 Köy Yolu, Ulaşıma Kapandı

Kar yağışının etkisini gösterdiği Tunceli’de 65 köy yolu, ulaşıma kapandı. Nazımiye, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Mazgirt ilçelerine ulaşımın sağlanması için kar temizleme çalışmaları başladı.

Kar Bir İli Daha Esir Aldı! 65 Köy Yolu, Ulaşıma Kapandı

Tunceli’de kar yağışı etkisini göstermeye devam ederken, Nazımiye, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Mazgirt ilçelerine bağlı 65 köy yolu, ulaşıma kapandı. 59 araç ve 120 kişilik ekip kapanan yollarda temizleme ve kar küreme çalışmalarına başladı.

Kar Bir İli Daha Esir Aldı! 65 Köy Yolu, Ulaşıma Kapandı - Resim : 1

Tunceli-Erzincan kara yolu üzerindeki Cankurtaran bölgesi ile merkez ve ilçe arasındaki yolları açık tutmak için ise tuzlama çalışmaları yürütüldü.

Kar Bir İli Daha Esir Aldı! 65 Köy Yolu, Ulaşıma Kapandı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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