Kar Bir İli Daha Esir Aldı! 65 Köy Yolu, Ulaşıma Kapandı

Tunceli’de kar yağışı etkisini göstermeye devam ederken, Nazımiye, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Mazgirt ilçelerine bağlı 65 köy yolu, ulaşıma kapandı. 59 araç ve 120 kişilik ekip kapanan yollarda temizleme ve kar küreme çalışmalarına başladı.

Tunceli-Erzincan kara yolu üzerindeki Cankurtaran bölgesi ile merkez ve ilçe arasındaki yolları açık tutmak için ise tuzlama çalışmaları yürütüldü.

Kaynak: DHA