‘Turuncu Kod’ Uyarısı Yapılan Kentte Denize Girdiler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Aralık günü için 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağmur öğleden sonra yerini güneşli havaya bıraktı.

Konyaaltı Sahili'ne gelen vatandaşlar, yağışlı havanın ardından çıkan güneşin keyfini çıkardı. Güneşli havayı görenler, Konyaaltı Sahili'ne gitti.

"BU YIL 345 GÜN İLE YENİ BİR REKOR KIRDIM”

21 yıldır her gün denize geldiğini belirten 76 yaşındaki emekli Kimya Mühendisi Mehmet Uçan, şunları söyledi: Bugün fazla açılmadan denize gireceğim. Daha önce bu tür bir havada denize girdiğimde boğulma tehlikesi atlattım, bu yüzden daha temkinliyim. Antalya'da kış yaşanmıyor desek yeridir. Diğer bölgelerde kar varken biz burada denizin tadını çıkarıyoruz. Sağlıklı kalmak için denize girmeyi tavsiye ediyorum” dedi. Sabah saatlerinde etkili olan fırtına ve dev dalgaların ardından sahile gelen Dilek Tunç ise, “Antalya'ya turuncu kod uyarısı yapıldığını görmüştüm.





Kaynak: İHA