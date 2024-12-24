Aynı Yerde 14 Kaza Meydana Geldi! İBB ‘Sabıkalı Geçit' İçin Harekete Geçti

Bakırköy’de yer alan, 14 kazanın meydana geldiği ‘sabıkalı geçit’ olarak adlandırılan Bakırköy sahil yolu Rauf Orbay Caddesi’ndeki Marmaray üst geçidi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, harekete geçti. Geçitte yolun kotunun düşürülmesi için çalışmalar başladı.

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Aynı Yerde 14 Kaza Meydana Geldi! İBB ‘Sabıkalı Geçit' İçin Harekete Geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kazaların sonunun gelmediği Bakırköy’deki ‘sabıkalı üst geçit’ için düğmeye bastı. Yüksek tonajlı araçların sık sık kazaya sebebiyet verdiği Bakırköy Sahil Yolu Rauf Orbay Caddesi'ndeki alt geçitte yeni çalışma başlatıldı.

Aynı Yerde 14 Kaza Meydana Geldi! İBB ‘Sabıkalı Geçit' İçin Harekete Geçti - Resim : 1

“YOLUN KOTUNUN DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLDİ”

İBB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Daha önce gabarisi yüksek araçlar için konulan yükseklik uyarı levhaları ve zorunlu yönlendirme tabelaları dikkatsiz sürücüler sebebiyle yetersiz kalınca yolun kotunun düşürülmesine karar verildi. Bu yöntemle araç yüksekliğine dikkat etmeyen dingilli araç sürücülerinin, alt geçit tavanına çarpması nedeniyle yaşanan kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Aynı Yerde 14 Kaza Meydana Geldi! İBB ‘Sabıkalı Geçit' İçin Harekete Geçti - Resim : 2

YENİKAPI YÖNÜNDE İKİ ŞERİT TRAFİĞE KAPATILACAK

Yürütülen çalışmalar dahilinde ilk olarak Yeşilköy İstasyon Caddesi'nin sahil yolu katılımında yağmur suyu pompa istasyonu çalışmaları için şerit daraltılması yapıldı. 2 Ocak 2025 itibarıyla Sahil Yolu Rauf Orbay Caddesi Marmaray Köprüsü mevkisindeki yağmur suyu çalışmaları için Yenikapı yönünde iki şeridin trafiğe kapatılacağı ifade edildi.

Aynı Yerde 14 Kaza Meydana Geldi! İBB ‘Sabıkalı Geçit' İçin Harekete Geçti - Resim : 3

İBB açıklamasında, 18 Ocak 2025'te Sahil Yolu Rauf Orbay Caddesi Marmaray Köprüsü mevkisinde Florya istikametinde kot düşürme çalışmaları yapılacağı, bu süreçte sahil yolu Florya yönünde 3 şeridin tamamen trafiğe kapatılacağı da belirtildi.

Aynı Yerde 14 Kaza Meydana Geldi! İBB ‘Sabıkalı Geçit' İçin Harekete Geçti - Resim : 4

45 GÜN SÜRECEK

Öte yandan, trafik akışının Yenikapı yönünden sabah ve akşam trafik yoğunluğuna göre "2 gidiş-1 geliş" şeklinde sağlanacağı, Florya yönünde kot düşürme çalışmalarının 45 gün sürmesinin planlandığı açıklandı.

1 YILDA 7 KAZA MEYDANA GELDİ

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde yer alan Marmaray üst geçidinde 1 yıl içinde 7 kez kaza meydana geldi. 12 Mart'ta TIR'ın dorsesinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Aynı geçitte daha önce İETT otobüsü devrilmiş, İSKİ'ye ait vinç geçide çarpmıştı.

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Kaynak: AA

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