4 Kaçak Göçmenle Yakalanmışlardı: Göçmen Kaçakçısı Çift Tutuklandı

Amasya'da içinde 4 kaçak göçmenin yakalandığı otomobili kullanan ve göçmen kaçakçılığı yaptığı anlaşılan çift tutuklandı. Nişanlı çiftin göçmenleri Erzurum'dan aldıkları, istikametin İstanbul olduğu anlaşıldı.

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4 Kaçak Göçmenle Yakalanmışlardı: Göçmen Kaçakçısı Çift Tutuklandı

Erzurum’dan aldıkları 4 kaçak göçmeni İstanbul’a taşıyan Mert Çam yönetimindeki 34 CRD 883 plakalı otomobil, dün polis uygulama noktasında durduruldu. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları otomobilde yaşları 18 ile 30 arasında değişen dört Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.

Organizatör şüphelisi 37 yaşındaki sürücü Mert Çam ve yanında bulunan 35 yaşındaki nişanlısı Şeyda Nur Erden gözaltına alındı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

4 Kaçak Göçmenle Yakalanmışlardı: Göçmen Kaçakçısı Çift Tutuklandı - Resim : 1

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü Çam ve nişanlısı Erden çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

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