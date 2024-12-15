Muğla'da 22 Göçmen Lastik Botta Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde 22 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler geri gönderilmek üzere işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Muğla'da 22 Göçmen Lastik Botta Yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye yönlendirilen ekipler, 4'ü çocuk 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bodrum ilçesi açıklarında ise fiber bottaki 1 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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