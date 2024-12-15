Sahilde Gezen Vatandaşlar Buldu, Bomba İmha Ekipleri Alarma Geçti
Rize'nin Çayeli ilçesinde sahilde gezen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Patlamamış mühimmatlar bomba imha uzmanlarını alarma geçirdi.
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyüktaşhane Mahallesi'nde sahilde gezen vatandaşlar deniz kenarında mühimmat olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.
Bomba imha uzmanları ile olay yeri inceleme ekipleri, patlamamış mühimmatın bulunduğu alanda araştırma yaptı.
Mühimmatın işlemlerin ardından imha edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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