MÜSİAD Heyeti 'Yeniden İnşa' Görüşmeleri İçin Suriye'de

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) heyeti, Beşşar Esad'ın devrilmesinin ardından ülkenin yeniden inşası konusunda temaslarda bulunmak üzere Suriye'yi ziyaret etti.

MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı ve Uluslararası İş Forumu (IBF) Başkanı Erol Yarar öncülüğündeki heyet, İdlib, Halep ve başkent Şam'da Suriyeli işadamları ve yetkililerle görüşmeler yaptı. Heyetin temaslarında, ticaret, sanayi ve insani yardım konularında stratejik işbirlikleri ele alındı.

MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı ve Uluslararası İş Forumu (IBF) Başkanı Yarar, ziyarete ilişkin değerlendirmede bulundu. Yarar, Suriye'deki iş fırsatları ve ülkenin yeniden inşasındaki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, Suriye'ye davet edildiklerini söyledi.

İDLİB, HALEP VE ŞAM'DA GÖRÜŞMELER YAPILDI

Çok sayıda Suriyeli iş insanı ile uzun süredir yakın ilişkiler kurulduğunu ve birlikte çok sayıda uluslararası çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Yarar, önce İdlib'e sonra Halep'e, oradan da Şam'a gelerek görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Yarar, Şam'da yeni yönetimin Ekonomi ve Ticaret Bakanı Basil Abdulaziz ile de bir araya geldiklerini, görüşmede iş ve yatırım imkanlarının değerlendirildiğini belirterek, "MÜSİAD'ın sadece iş derneği olmadığını uluslararası iktisat stratejisi geliştiren bir dernek olduğunu anlattık." ifadesini kullandı.

Suriye'nin kalkınması için öneriler sunduklarını aktaran Yarar, "Çok yakında bir uluslararası toplantıda kendileriyle tekrardan buluşacağız." dedi.

'İLİŞKİLER İLK OLARAK TÜRKİYE İLE BAŞLADI'

Suriye İş İnsanları Derneği Başkanı Yamen Şami de MÜSİAD ile görüşmelerine ilişkin farklı ülkelerle ilişkiler kurmayı öncelediklerini, Arap ve İslam ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "İlk olarak Türkiye ile ilişkileri başlattık." dedi.

Kaynak: AA