Bitlis'te 21 Düzensiz Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı

Bitlis'te 21 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüpheli ise tutuklandı.

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Bitlis'te 21 Düzensiz Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçen hafta 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Tatvan'da 14-19 Aralık'ta yürütülen operasyonlarda Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler sınır dışı edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüpheli tutuklandı.

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Kaynak: AA

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