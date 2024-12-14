Çanakkale'de 89 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Uçağı TCSG-552 ve Sahil Güvenlik ekipleri iki farklı bölgede kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgelere görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları TCSG-905 ve KB-119 tarafından hareketli lastik botlar durdurularak, içerisindeki 39'u çocuk olmak üzere toplam 89 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Kaynak: İHA