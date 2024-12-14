Bakan Güler Iraklı Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile bir araya geldi.

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Bakan Güler Iraklı Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi" denildi.

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